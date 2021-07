Troppi contagi a Rocca di Neto: temporaneamente sospese serate nei locali

"È stato deciso di comune accordo con i gestori di alcuni locali di sospendere le serate previste per questa settimana, per evitare un peggioramento della situazione e soprattutto per evitare di compromettere tutta la stagione estiva, che speriamo sia ricca di eventi e serate".

Questo il sunto di un messaggio pubblicato sulla pagina social del Comune di Rocca di Neto, che ha deciso di dare una piccola stretta nonostante "la situazione non risulti particolarmente preoccupante".

Negli ultimi giorni nel comune si è registrato infatti "un lieve aumento di casi" di Covid19, che potrebbe dunque portare a situazioni di maggiore restrizione qualora aumentassero ancora.

"L’amministrazione ringrazia i gestori che in maniera responsabile hanno deciso di organizzare le proprie attività" viene scritto ancora nel comunicato, dove si chiede che "lo stesso atteggiamento di responsabilità è richiesto a tutta la cittadinanza, la quale è chiamata ad utilizzare i dispositivi di protezione e soprattutto di rispettare la quarantena fiduciaria qualora ci fosse stato un contatto con un soggetto positivo".