Ecodistretto di Villapiana, il sindaco: “Situazione sotto controllo, nessun rischio per la salute”

Paolo Montalti (Foto: l'Ecodellojonio)

“A prescindere dagli umori di una parte consistente della città che, attraverso la sottoscrizione di una petizione popolare, ha mostrato di essere contraria alla realizzazione dell’eco-distretto, gli interventi degli esperti tecnici, che hanno partecipato al Consiglio comunale, su invito dell’Amministrazione, hanno escluso la presenza di alcuna discarica di servizio a Villapiana e garantito l’assenza di fumi, emissioni e pericolosità degli impianti, che rispondono ai più rigorosi requisiti di garanzia tecnologica previsti e richiesti dall’Europa”. Lo afferma in una nota il primo cittadino di Villapiana, Paolo Montalti, in merito alla realizzazione dell’ecodistretto all’interno del comune cosentino.

Lo stesso sindaco ha ribadito la volontà di volersi confrontare e dialogare con la popolazione e con le forze politiche, ed ha aperto alla possibilità di istituire un tavolo tecnico assieme ai più autorevoli esperti in materia, in modo da garantire la massima trasparenza e consapevolezza. Come primo atto, il sindaco ha chiesto una visita all’assessorato regionale, assieme ad una sospensione temporanea – solo per il periodo estivo – all’iter di realizzazione.