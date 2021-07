Trasparenza, il Comune di Cassano All’Ionio promosso dall’Oiv

“Per la prima volta da quando è stata istituita da Anac la certificazione, le verifiche dell’Organismo indipendente di valutazione, il Comune di Cassano ha superato a pieni voti l’esame di Trasparenza nella Pubblica Amministrazione”. Lo rende noto il primo cittadino Gianni Papasso, a seguito della valutazione svolta nelle scorse settimane e finalizzata ad un “percorso di miglioramento degli adempimenti legati alla trasparenza”.

“L’Organismo indipendente di valutazione – per come previsto dal Dipartimento del Governo della Funzione pubblica – monitora, in particolare, il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi” ricorda Papasso.

“Nello specifico, la verifica ha riguardato le sezioni della Trasparenza relative alla Performance, Bandi di gara e contratti, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sull’amministrazione, Interventi straordinari e di emergenza” afferma il primo cittadino. “Ora la relazione sarà inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione stessa. Da pochi mesi, c’è stato un importante cambio di passo tra gli uffici comunali. Molti nostri dipendenti crescono, si aggiornano e c’è più collaborazione. È per questo, ha concluso, che i risultati si vedono anche rispetto al recente passato. Sarà una spinta ulteriore per fare ancora meglio per il futuro”.