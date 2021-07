Porto di Gioia Tauro, efficientamento energetico e riqualificazione degli stabili

Maggiore eco-compatibilità, efficientamento energetico ed ampliamento per una maggiore funzionalità. Sono questi gli interventi previsti per l’edificio che ospita l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, nel Porto di Gioia Tauro. Seguiranno interventi già portati a termine di sostituzione di impianti energetici – con l’implementazione di tecnologia led – e di promozione di energie rinnovabili.

Si procederà dunque alla sostituzione degli infissi esistenti con prodotti più recenti e prestanti, assieme alla sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti ed all’implementazione del cappotto termico. Sul tetto dell’edificio sarà infine posizionato un impianto fotovoltaico da 66,5 kilowatt, tramite l’installazione di 266 pannelli solari. Interventi riguarderanno anche gli impianti di climatizzazione e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Al contempo, l’edificio sarà ampliato per venire in contro alle nuove esigenze gestionali dell’ente, che gestisce cinque porti. Nuovi uffici per un totale di 14 postazioni di lavoro saranno creati al secondo ed al terzo piano, al fine di garantire una maggiore funzionalità dell’infrastruttura.