Pizzo, rimossi due cancelli abusivi: delimitavano un’area comunale

Sono stati i Carabinieri a denunciare la presenza di due cancelli a delimitare l’ingresso in un’area comunale in località Marinella, nel comune di Pizzo. Ed il commissario Antonio Repucci, recatosi personalmente sul posto, non è voluto andare per le lunghe: dopo il sopralluogo, ne ha subito ordinato la rimozione.

Alla base della delimitazione del terreno, sembrerebbe esserci una incomprensione con un soggetto del posto, che vanterebbe il diritto di usucapione su quel terreno che, stando ai documenti, appartiene ancora al Comune. Per questo motivo, alla presenza del comandante della Polizia Locale Giulio Dastoli, del responsabile dell’ufficio tecnico Nicola Donato e del responsabile della manutenzione Roberto Carchedi, quattro operai comunali hanno provveduto a rimuovere i cancelli ed a garantire così l’accesso all’area.