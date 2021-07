Reggio Calabria, al via la “Magna Graecia Summer School” di Forza Italia

“Non mi occupo di politica è come dire non mi occupo della vita”. Questo lo slogan scelto da Forza Italia per presentare la prima edizione della Magna Graecia Summer School, una tre giorni di formazione politica che si svolgerà a Reggio Calabria a partire da domani, 22 luglio.

“C’è chi pensa alle prossime elezioni e chi pensa alle prossime generazioni. Noi pensiamo al futuro. È da questo che nasce l’idea di realizzare la prima scuola estiva di politica a Reggio Calabria” affermano gli organizzatori, che hanno messo in calendario diversi incontri e tavoli istituzionali. L’intero evento sarà curato dal coordinatore giovanile metropolitano Federico Milia, assieme al coordinatore giovanile provinciale Salvatore Cirillo.