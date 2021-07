Conferimento rifiuti alla discarica di Vetrano, Legambiente Sila: “Sito pericolo da chiudere”

Discarica del Vetrano

“Sulla discarica di località Vetrano anche la sindaca Succurro ha accolto le richieste della Regione e dell’Ato di Cosenza e anziché procedere alla bonifica, messa in sicurezza e chiusura immediata, ha deciso ulteriori conferimenti di rifiuti in discarica in cambio di soldi”. È la denuncia messa nero su bianco dal circolo di Legambiente Sila, che commenta negativamente quanto deciso per i nuovi conferimenti nella discarica di Vetrano, a San Giovanni in Fiore.

“Non è stata la prima a cedere a questa offerta, perché prima di lei altri sindaci hanno scambiato monnezza contro denaro: tenere il sacco al governatore di turno è stato il metodo usato da tutti i sindaci precedenti” affermano ancora, ricordando che “anche la sindaca Succurro non si sottrae a questa logica e nonostante la comune consapevolezza che la discarica di località Vetrano è pericolosa e non idonea a ricevere altri rifiuti ma destinata solo alla bonifica con messa in sicurezza definitiva”.

Lo stesso circolo invita dunque la prima cittadina ad “una maggiore riflessione sulle cose giuste da fare e di non usare slogan utili per la propaganda social”, in quanto dovrebbe pretendere “condizioni più utili al territorio e all’ambiente sulla chiusura e non accontentarsi dei tre milioni di euro promessi in cambio di un ampliamento della discarica”.

“In diverse occasioni ha pure dichiarato che la discarica non può essere chiusa subito perché non è un negozio e non basta abbassare la serranda – concludono – affermazioni che contestiamo anche perché presuppongono che l’unica alternativa à considerare invece la discarica come un bancomat da cui prelevare denaro in cambio di nuovi conferimenti di rifiuti”.