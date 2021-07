Cosenza, rubano il registratore di cassa da un locale: individuati ed arrestati

Erano riusciti a fare irruzione in piena notte all’interno di un locale in Piazza Garibaldi, dopo aver forzato la porta d’ingresso senza però evitare di far scattare l’allarme. Ed è stato proprio l’allarme di sicurezza, partito attorno alle 3 del mattino, ad allertare alcuni residenti, che hanno subito chiamato il 112.

Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri dopo una rapida ricognizione hanno rintracciato i fuggitivi in una via limitrofa poco distante dal locale. Si tratta di due soggetti del posto, un quarantaseienne ed un trentaquattrenne, che stavano tentando di dileguarsi portando con loro il registratore di cassa asportato dal locale.

Non sono riusciti ad andare lontano: i militari li hanno rapidamente bloccati impedendogli ogni via di fuga, riuscendo così ad immobilizzarli ed arrestarli in flagranza di reato. Entrambi sono accusati di furto aggravato, in quanto trovati in possesso di alcuni attrezzi utilizzati per l’effrazione.

Questa mattina, giudicati per direttissima, gli è stato imposto l’obbligo di dimora in attesa della prossima udienza. Il registratore di cassa invece è stato prontamente riconsegnato al titolare dell’attività derubata: all’interno conteneva circa 200 euro.