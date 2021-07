Cosenza, nascondeva la cocaina nel vano del contatore: arrestato

È stato l’insolito via vai di soggetti a far scattare un campanello di allarme agli agenti della Squadra Mobile della quinta Sezione Antidroga della Questura di Cosenza, che nel corso di un pattugliamento avvenuto nella tarda mattinata di oggi ha notato dei movimenti sospetti presso l’abitazione di un giovane pregiudicato già sottoposto a sorveglianza speciale.

Immediato l’intervento degli agenti, che hanno così fermato il giovane – appena ventiseienne, nullafacente e con precedenti per droga – sottoponendolo ad una perquisizione. È stato lo stesso a consegnare spontaneamente una dose di hashish ai poliziotti, che hanno però voluto continuare il controllo all’interno dell’abitazione.

All’interno del vano del contatore elettrico infatti è stato rinvenuto un involucro contenente circa 50 grammi di cocaina, mentre nell’abitazione venivano rinvenuti materiale per il confezionamento, una bilancina elettronica di precisione, un coltello da cucina usato per tagliare la sostanza e 1.250 euro in contanti. Rinvenuta anche una pistola scacciacani con relative munizioni.

Il giovane è stato così arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per aver violato la sorveglianza speciale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.