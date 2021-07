Cure anti-covid, il Rotary Club lametino premia le Usca dell’Asp di Catanzaro

“Le Usca fin dalla loro attivazione hanno rappresentato, e rappresentano, la prima linea nei confronti del Covid-19 operando in sinergia con i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta ed il Dipartimento di Prevenzione per limitare al massimo la progressione della malattia”. Per questo motivo, il Rotary Club di Lamezia Terme ha deciso di conferire proprio alle Usca dell’Asp di Catanzaro la massima onoreficienza rotariana, il “Paul Harris Fellow”.

Un segno di apprezzamento e riconoscenza per tutto il lavoro svolto in questi mesi, che ha permesso di migliorare in concreto la vita dei pazienti. “In questo contesto le Usca rappresentano il front line epidemiologico per verificare le vaccinazioni in funzione della diffusione delle varianti del Coronavirus”.