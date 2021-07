Assemblea Sacal, Ferrara (Unindustria): “Partecipiamo con convinzione all’aumento di capitale”

Aldo Ferrara

“Abbiamo ritenuto di aderire all’aumento di capitale acquistando nuove azioni, consapevoli della strategicità dell’investimento e del ruolo che la Sacal rappresenta per lo sviluppo dell’intero territorio calabrese”. È quanto dichiara il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, che nei giorni scori ha partecipato all’assemblea straordinaria dei soci della Sacal, durante la quale si è deliberato per un aumento di capitale.

“È importante che anche la Regione Calabria abbia ritenuto opportuno partecipare all’azionariato e all’aumento di capitale e auspichiamo che anche altri Enti Pubblici, così come già fatto dal sistema delle Camere di Commercio, intervengano nell’aumento di capitale, contribuendo, in tal modo, alla crescita del sistema aeroportuale calabrese” continua Ferrara, che punta ad un nuovo percorso “di condivisione e di persuasione” per valorizzare la società aeroportuale.

“Non si può proseguire nel percorso di sviluppo del territorio se al contempo non si persegue una politica di investimenti nel campo dei trasporti, sostenendo una realtà importante come la Sacal che, con i suoi aeroporti, rappresenta, un punto nevralgico per l’intera Calabria” conclude Ferrara.