Aeroporto dello Stretto, Minasi (Lega): “Dichiarazioni del viceministro Morelli condivisibili”

Tilde Minasi

“Non posso perciò che condividere le esternazioni del viceministro che ha ben chiaro come andrebbero canalizzati i fondi, rimarcando la ferma volontà di abbattere un modus operandi appartenente al passato, e cioè realizzare piccoli interventi a pioggia che sebbene eviterebbero il non utilizzo delle risorse, di fatto, non risolverebbero il problema, non aiuterebbero il rilancio dell'infrastruttura e non risponderebbero alle esigenze della collettività”. È quanto afferma in una nota la consigliera regionale Tilde Minasi, soffermandosi sulle dichiarazioni del viceministro Alessandro Morelli.

Quest’ultimo avrebbe “garantito la massima attenzione verso il Tito Minniti, impegnandosi sia privatamente che pubblicamente, affinché l’aeroporto della più grande polis della Calabria, nonché unica città metropolitana della regione, potesse guardare al futuro in maniera diversa, garantendo un beneficio evidente ad una vasta comunità di residenti ed anche all'utenza dello Stretto”.

La stessa consigliera leghista ritiene infatti che nonostante il viceministro “ricopra il suo incarico solo da qualche mese, ha dimostrato un interesse concreto verso l'aeroporto dello Stretto, dedicando anche una delle sue prime uscite pubbliche alla città di Reggio, studiando in maniera approfondita quelle che sono le reali necessità dello scalo e cercando di non lasciare intere aree isolate, soprattutto in considerazione del ventaglio di opportunità che le cifre a disposizione possono aprire”.