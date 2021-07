Salvò due giovanissimi in difficoltà: Vigile del Fuoco riceve il premio “O Nostos”

Il Premio “O Nostos” per il 2021 è stato assegnato ad Antonino Modaffari, Vigile del Fuoco coordinatore del distaccamento di Melito Porto Salvo. La cerimonia, svoltasi nella giornata di ieri, 19 luglio, è avvenuta alla presenza del Comandante Carlo Metelli e del presidente del Circolo Culturale Paleagene, promote del premio, Mario Maesano.

Il premio, ideato nel 2007 ed assegnato annualmente a personalità in grado di distinguersi nel campo sociale, artistico, politico, scientifico e letterario, è stato assegnato a Modaffari per il suo “fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della nostra Terra”.

Questo, infatti, nel corso della sua carriera ha contribuito a salvare due giovanissime vite: nel 2014 mise in salvo una ragazzina di appena 3 anni in balia delle onde, trasportata a largo ed in procinto di annegare; nel 2017 invece liberò un giovane in difficoltà, rimasto incastrato nelle griglie di una piscina in un parco acquatico.