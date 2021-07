Giustizia. Gratteri lancia allarme: “Riforma prescrizione mette a rischio maxi processi”

Un nuovo allarme in ambito giudiziario è stato lanciato dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri nel corso di una videoconferenza con la Commissione Giustizia.

Secondo il procuratore, infatti, con la riforma della prescrizione della ministra della Giustizia Marta Cartabia, si rischia di dichiarare improcedibili “il 50% dei processi”, sia quelli di mafia che per i reati contro la pubblica amministrazione.

Gratteri, nel suo intervento, ha analizzato la “riforma Cartabia” ed ha bocciato molti aspetti. Per il procuratore, se il processo di appello e quello in Cassazione non terminano rispettivamente entro 2 e un anno, si va verso “la diminuzione del livello di sicurezza per la nazione, visto che certamente ancor di più conviene delinquere”.

Per quanto riguarda i processi contro la ‘ndragheta, Gratteri ritiene che siano “a rischio sette maxi processi” poiché “saranno dichiarati tutti improcedibili in appello”.