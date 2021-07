Gestione incontrollata di rifiuti: sequestrata area, notificato un avviso di garanzia

Un’area di circa 4000 mq e un capannone industriale, siti in località Salice in Corigliano Rossano, sono stati posti sotto sequestro dagli uomini della polizia provinciale dei Distaccamenti di Mormanno e Cariati che hanno dato esecuzione ad un provvedimento disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Un provvedimento che fa seguito alla scoperta di un’attività irregolare di recupero e deposito di rifiuti plastici. Secondo quanto appreso nel corso delle indagini, i rifiuti sarebbero stati depositati sul suolo ed in maniera incontrollata sino a costituire una vera e propria discarica, una quantità di rifiuti prevalentemente costituiti da materiali plastici, pari ad un volume complessivo di circa 5000 mc equivalenti, per rendere un’idea, verosimilmente a circa 50 tir.

La presenza di tali rifiuti, oltre a rappresentare un grave vulnus rispetto alla normativa del settore, costituivano un grave pericolo sia per l’alta probabilità di incendio, sia per eventuali problematiche di natura igienico-sanitari, sia per l’ambiente nella sua accezione più ampia, oltre che naturalmente per la pubblica incolumità.

Oltre al sequestro, gli agenti hanno notificato un avviso di garanzia all’amministratore unico e legale rappresentante dell’azienda.