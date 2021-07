In un negozio picchia la moglie con la stampella: finisce in arresto

Un uomo di Villa San Giovanni è finito in arresto per il suo istinto violento contro la moglie, che lo ha tradito anche in pubblico.

L’uomo sarebbe stato beccato dallo sguardo di più persone, e da un poliziotto libero dal servizio, nel bel mezzo di un’aggressione contro la coniuge in un negozio della cittadina reggina.

In particolare, con un’inaudita violenza e per futili motivi, il soggetto avrebbe colpito più volte la moglie con la stampella che usava per deambulare e le avrebbe poi sferrato anche un violento schiaffo.

Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi atterriti di diverse persone che hanno segnalato l’accaduto alla locale Sala Operativa della Polizia ed hanno fatto scattare l’arresto immediato.

La donna, anche lei villese, è stata invece soccorsa dai sanitari del che le hanno diagnosticato un trauma contusivo alla mano destra con diversi giorni di prognosi.

Da quanto appreso dalla polizia, la donna viveva in un completo stato di soggezione nei confronti del marito e quanto accaduto era soltanto l’ultimo episodio di tutta una serie di quotidiane aggressione fisiche e morali cui la stessa, da tempo, veniva sottoposta.

L’uomo, ritenuto soggetto violento, è stato dunque allontanato dalla casa familiare e dalla coniuge e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.