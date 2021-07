Royal Team Lamezia: a difendere i pali ci sarà Yasmin Toledo Milani

Nuovo volto in casa Royal Team che apre ufficialmente il mercato con l’acquisto delle prestazioni sportive del nuovo portiere biancoverde Yasmin Toledo Milani. Ci sono grandi aspettative intorno all’italo-brasiliana da parte della società che negli anni si è distinta per aver puntato sempre su ottimi portieri. Il suo curriculum è già ricco, dopo l’esperienze in Brasile con Taquarituba, Bauru e Santa Cruz approda in Italia vestendo la maglia dell’Arona C5, Vip Tombolo e quest’anno a Frosinone dove ha dimostrato tutto il suo valore.

‘’Per questa stagione avevo deciso già in partenza che avrei voluto giocare in uno dei gironi in cui ancora non avevo giocato (B o D) per una nuova avventura con l'intenzione di trovare una squadra seria che puntasse alla vetta della classifica.” Queste le prime parole del neo portiere, che ha aggiunto: “Dal primo incontro che ho avuto con la società, mi ha colpito il fatto che avevano ben chiari gli obiettivi a cui puntare e nel momento in cui ho capito che i miei obiettivi e i loro combaciavano, ho accettato subito di far parte di questo gruppo. Metterò tutto l'impegno possibile per fare delle buone prestazioni e spero in ogni partita di aiutare al meglio la mia nuova squadra, puntando fin da subito a creare un gruppo unito e compatto. Ringrazio il presidente e il direttore generale per l'opportunità e la fiducia.’’