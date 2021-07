Falsificano il test sul Covid per volare ad Amsterdam: “pizzicati” ed indagati

Volevano volare ad Amsterdam, con un aereo in partenza da Lamezia, ma con un certificato sanitario palesemente contraffatto.

Il “giochetto” però è stato sgamato e due persone, C.C. e C.M., sono ora indagate dalla Procura delle Repubblica della città della Piana per i reati di alterazione di certificati informatici rilasciati dall’Asp e utilizzo di certificato informatico falso.

Le indagini della Polaria, grazie all’acquisizione di documentazione sanitaria e all’escussione di persone informate sui fatti, hanno consentito di raccogliere elementi sull’alterazione del certificato, rilasciato dall’Asp di Cosenza, in particolare dalla UOC di Microbiologia e Virologia.

Il documento riguardava l’esito negativo di un test molecolare per il Covid 19, e sullo stesso erano stati modificati il nominativo, la data e l’orario, che si riferivano ad un altro test realmente eseguito ma su una persona diversa.

Il certificato, così modificato, e come accennavamo all’inizio, è stato così usato per imbarcarsi su un volo in partenza da Lamezia Terme con destinazione per la capitale dei Paesi Bassi.