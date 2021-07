Covid. La Calabria non registra vittime ma conta 59 positivi: tasso di positività al 5,40%

Il Covid-19 non dà tregua alla Calabria. Il bollettino di oggi rincuora dal punto di vista dei decessi – nessuno nelle ultime 24 ore - ma porta a registrare un nuovo balzo in avanti dei contagi con 59 nuovi positivi nonostante è lunedì e i tamponi sono stati 1.092, la metà rispetto ad ieri. (QUI IL BOLLETTINO)

Un aumento dei contagi che porta la nostra regione a veder “lievitare” notevolmente il tasso di positività che passa dal 2% al 5,40% in poche ore.

Oggi è la provincia di Cosenza a registrare più positivi con i suoi 35 casi, seguita dalle provincie di Reggio Calabria (+20) e Crotone (+3). Zero nuovi positivi a Catanzaro e Vibo Valentia, mentre da altra regione o stato estero viene notificato un solo positivo.

In tutto i casi totali sono 69.701, mentre i decessi si attestano a quota 1.237.

È balzo in avanti anche degli attualmente positivi, + 45 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 2.051. Aumentano anche le persone affette da coronavirus che non richiedono cure in ospedale e che si trovano in isolamento domiciliare +44, per un totale di 1.996.

Le persone uscite dall’incubo del Covid-19 sono invece 66.413 (+14).

Tuttavia nei reparti ordinari sono sempre 50 i posti letto occupati, con un dimesso a Cosenza e un ricovero a Reggio Calabria. In terapia intensiva si trovano invece 5 pazienti, con un nuovo ingresso a Cosenza

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove oggi sono 20 i nuovi casi, le persone che si sono ammalate 23.316 persone. Attualmente i casi attivi sono 237, di cui 13 ricoveri in reparto, 1 in terapia intensiva, 223 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 23079: 22741 guariti, 338 deceduti.

Nel Cosentino i casi totali sono 23.374, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 35 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 1541, di cui 26 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 1.513 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 21833: di cui 21273 guariti, 560 deceduti.

Nel Catanzarese, dove non si registra nuovo positivo, da febbraio si sono ammalati in 10.272. Attualmente i casi attivi sono 40, di cui 5 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 33 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10232: di cui 10.088 guariti, 144 deceduti.

Nel Crotonese i casi totali sono stati 6.618, e nelle ultime 24 ore sono stati 3 i nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 44, di cui 2 ricoveri in reparto; 42 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6574: 6473 guariti e 101 deceduti

Nel Vibonese non è stato registrato alcun nuovo positivo, ma da inizio febbraio si sono ammalati in 5.580. Attualmente i casi attivi sono 18, di cui 3 ricoveri in reparto; 15 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5562: 5470 guariti, 92 deceduti.