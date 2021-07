Deteneva illegalmente 18 cardellini: denunciato 72enne

Un 72enne di Reggio Calabria, L.D., è stato deferito in stato di libertà dai Militari del Nucleo Carabinieri Cites per possesso illegale di 18 esemplari di Cardellini.

Attirati dal verso degli uccelli, udito durante un servizio di controllo nel quartiere Gebbione, i militari sono giunti ad un garage di proprietà dell’uomo ritrovandosi davanti numerosi esemplari senza gli anelli alla zampa che ne compravano la nascita in cattività, e rinchiusi in minuscole gabbie per limitarne al massimo i movimenti disperati, nel tentativo di ritrovare la libertà.

Nel garage del 72enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine per gli stessi reati, sono state rinvenute e sequestrate anche reti da uccellagione, una ulteriore prova della attività illegale dello stesso.

Inevitabile quindi, per L.D. la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “furto venatorio” e per “detenzione di specie animale non consentita” ed il sequestro degli esemplari, tutti atti al volo e liberati immediatamente in natura.