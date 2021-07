Rinvenuto cadavere in un fabbricato del quartiere Giovino: indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo è stato rivenuto in un fabbricato in costruzione del quartiere “Giovino” di Catanzaro. Al momento sono sconosciute le generalità dell’uomo e non si esclude che possa trattarsi di un senza tetto.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini del caso. Secondo le prime informazioni trapelate, non si esclude l’ipotesi dell’omicidio poiché il cadavere presenterebbe segni evidenti sul volto.