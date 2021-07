Vibo. Tutto pronto per il II appuntamento di “Ti porto un libro”

Si terrà domani, martedì 20 luglio alle 21.30, presso la banchina Fiume del Porto di Vibo Marina, la seconda serata prevista dal programma della rassegna letteraria “Ti Porto un libro: incontri con l’autore”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Vibo Marina in collaborazione con il Sistema bibliotecario vibonese e con il Comune di Vibo Valentia, è stato inserito quest’anno nel ciclo di manifestazioni previste dall’amministrazione comunale per “Vibo Valentia capitale italiana del libro 2021”.

L’ospite del secondo incontro sarà Carlo Colloca, sociologo e docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, dove insegna Analisi sociologica e metodi per la progettazione del territorio, ricoprendo l’incarico di Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali ed è responsabile della Terza Missione.

Colloca dal 2014 collabora con il Team G124 promosso da Renzo Piano per il progetto «sulle periferie e la città che sarà», è segretario del direttivo della Conferenza italiana dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale, nonché componente della Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per la valutazione delle proposte progettuali ex Sprar – Siproimi.

Durante la serata di “Ti Porto un libro” in cui sarà ospite, Colloca dialogherà con Nicola Pirone, giornalista del Quotidiano del Sud, in un incontro dal titolo “bussate e (forse) vi sarà aperto”, che riprende quello di una sua recente pubblicazione.

L’argomento al centro della conversazione è quello dei migranti e della loro integrazione nella nostra società, tema di cui Colloca si è occupato nel corso della sua attività di ricerca accademica. Il suo intervento nell’emblematico contesto del porto di Vibo Marina, che più volte è stato punto di approdo del flusso di migranti che ha interessato il Mediterraneo negli ultimi anni, potrà offrire interessanti spunti di riflessione e di dibattito su un tema di grande importanza e di strettissima attualità.