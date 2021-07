Regionali, Magorno (Iv) si ritira: “Non ci sono le condizioni per vincere e governare”

Ernesto Magorno

“Nei prossimi giorni decideremo con chi stare”. Finisce così la corsa elettorale di Ernesto Magorno, che a distanza di circa un mese e mezzo dall’annuncio della sua candidatura (LEGGI) ha infine deciso – come anticipato (LEGGI) – di fare un passo di lato.

“Ci siamo resi conto che queste elezioni regionali non saranno la svolta, avevamo chiesto a viva voce un candidato presidente che fosse un sindaco, che venisse dai territori, ma siamo rimasti inascoltati, e il centrosinistra non ci ha mai chiamato” denuncia il senatore di Italia Viva nel corso di una conferenza stampa. “Noi fino all’inverosimile abbiamo proposto di mettere in campo un sindaco, ma ci rendiamo conto che non ci sono le condizioni per mettere in campo una coalizione che possa vincere e governare”.

“Abbiamo deciso di fare un passo indietro, come del resto abbiamo sempre detto di essere disponibili a fare, perché c’è bisogno di dimostrare che si è capaci fare un passo indietro, che non si investe per se stessi, ma per una coalizione, per un progetto che noi abbiamo per la Calabria e che porteremo avanti” ribadisce Magorno, che si riserva di annunciare, nei prossimi giorni, chi sostenere nella prossima tornata elettorale.