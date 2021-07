Regionali, Magorno e Oliverio pronti a lasciare: attesa per la visita di Letta

Enrico Letta

Sembra essere giunta una resa dei conti nel centro-sinistra calabrese: dopo settimane di dibattito e di battaglie annunciate, i vari esponenti “ribelli” sarebbero pronti a tirarsi indietro, e lasciare dunque campo libero alla candidata ufficiale Amalia Bruni.

È il caso dell’ex governatore Mario Oliverio, che si era detto pronto alla corsa in solitaria e che continua a chiedere le primarie di coalizione. Scelta non sostenuta neppure tra le fila dei suoi fedelissimi, e che avrebbe fatto propendere ad un cambio di strategia: meglio orientarsi all’entrismo, con l’imposizione di un fedelissimo nelle liste del Partito Democratico.

Abbandona la corsa elettorale anche Ernesto Magorno, che aveva annunciato per tempo la sua volontà di presentarsi in solitaria. Scelta evidentemente che non ha dato i frutti sperati, e che ha portato il senatore di Italia Viva a rivedere la sua posizione in vista del voto.

In tutto ciò, sembra essere ormai certa la visita di Enrico letta, segretario generale del Partito Democratico, in Calabria. Visita che dovrebbe avvenire già nella prossima settimana, durante la quale il segretario dem cercherà di “blindare” la candidatura della Bruni e di far convergere su di essa l’intera area politica.