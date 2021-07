Covid, la nuova corsa del virus: 39 contagi ed 1 decesso, tasso di positività oltre il 2%

Iniziano a sembrare un lontano ricordo i bollettini con numeri esigui, pubblicati dalla Regione Calabria appena poche settimane fa. Siamo passati infatti da medie estremamente basse a numeri nuovamente in salita: pur essendo lontani dalle centinaia di casi di contagi ogni giorno, ecco che il tasso di positività arriva nuovamente al 2,25%.

Ecco allora che il bollettin odierno conta 39 nuovi contagi e, purtroppo, un nuovo decesso. Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+20), seguita da quelle di Cosenza (+15), di Crotone (+3) e di Vibo Valentia (+1), mentre non si registra nessun caso nel catanzarese (+0). Sono stati 965.981 i tamponi eseguiti, 1.733 in più nelle ultime 24 ore.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati complessivamente sono 23.296 (+20), mentre i casi attivi sono 222. Di questi: 209 in isolamento, 12 in reparto ed 1 caso in rianimazione. Complessivamente, sono 22.736 i guariti e 338 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.339 (+15), ed i casi attivi sono 1.507. Di questi, 1.479 sono in isolamento, 27 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 21.272 guariti e 560 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.615 (+3) e gli attivi sono 48. Di questi: 46 si trovano in isolamento e 2 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.466 i guariti e 101 i deceduti.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.580 (+1) e gli attivi sono 18. Di questi: 15 si trovano in isolamento e 3 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.470 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora rimangono 10.272 (+0), mentre i casi attivi 41. Di questi, 34 in isolamento, 5 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.087 pazienti e ne sono deceduti 144.

CALABRIA IN ZONA GIALLA?

Circola oramai da giorni la voce - insistente - su di un imminente ritorno della Regione Calabria in zona gialla. In realtà, a livello nazionale il Governo sta ancora valutando le varie proposte al fine di scongiurare le restrizioni nel periodo estivo, e non c'è ancora nulla di deciso. Sarà infatti rivisto il parametro di allerta (che terrà prevalentemente conto delle ospedalizzazioni anziché dei contagi) che farà scattare eventuali restrizioni, che riguarderebbero allo stato attuale cinque regioni: Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania.

Ad ogni modo, ogni decisione è rimandata alla settimana entrante, durante la quale il Governo deciderà anche come e se utilizzare il Green Pass, applicando il modello alla francese o altre vie. Diverse le ipotesi allo studio, che puntano a scongiurare un aumento incontrollato dei contagi, e che dovranno necessariamente sommarsi ad una ripresa della campagna vaccinale, estremamente rallentata dopo mesi.

In questo scenario, in Calabria sta aumentando il tasso di positività: anche a fronte di circa due mila tamponi processati al giorno, siamo passati da un tasso di circa l'1% della scorsa settimana a quello del 2,2% di oggi, con un picco del 2,9% registrato ieri. Un aumento di non poco conto, che ci pone già in una condizione di rischio, e che sembra essere destinato ad aumentare nelle prossime settimane.