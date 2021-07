Lamezia Terme: terzo evento del Festival delle Erranze e della Filoxenia

Domenica 11 luglio si è svolto il terzo evento del Festival delle Erranze e della Filoxenia, che quest'anno ha come tema "Cività rurali: uniche e plurali". L'evento ha visto la partecipazione di 33 persone e si è svolto sulla montagna di Sambiase, che sale sulla pendice in destra idrografica del Fiume Bagni, sino ai 1327 metri di quota del Monte Mancuso.

"Abbiamo voluto far osservare, questa strana amnesia topografica, ai 33 partecipanti al terzo evento del Festival delle Erranze e della Filoxenia, che quest’anno ha, per l’appunto, come tema “Civiltà rurali: uniche e plurali”." Ha dichiarato Francesco Bevilacqua, che ha aggiunto: "Al prof. Iacobucci – quello dello spopolamento programmato, proporremo un tour gratuito fra le Terme di Caronte, Conca di San Mazzeo, Timpe di Manca, Pietra U Pispicu, le faggete e le abetine del M. Mancuso, le sacche di resilienza non programmata di Vallericciarda e di Telara. E chissà che osservando dal “balcone” di Acquafredda la Calabria che si distende sino alla Sicilia non decida di creare una nuova teoria economica: non l’abbandono programmato, il trasferimento libero dei cittadini nelle montagne del Sud."