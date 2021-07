Il Museo del Mare diventa realtà: al via una tre giorni a Palazzo San Giorgio

Entra nel vivo l'attività amministrativa che condurrà alla realizzazione del Museo del Mare, la grande opera, progettata dall'archistar internazionale Zaha Hadid, recentemente inserita tra i progetti attrattori culturali di interesse nazionale fa finanziare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo.

Da lunedì 19 luglio a Palazzo San Giorgio una tre giorni interamente dedicata all'approfondimento delle attività propedeutiche all'avvio delle procedure per la realizzazione del Museo.

Un confronto a più voci, voluto dal sindaco Falcomatà, che muoverà i suoi passi dalle relazioni tecniche del gruppo di lavoro fino ad oggi coinvolto nelle varie fasi della progettazione dell'opera, approfondendo i diversi aspetti contenuti nel progetto e coinvolgendo i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, gli assessorati interessati, ognuno per le connesse attività di competenza, i consiglieri comunali, i delegati e i Presidenti delle Commissioni, insieme ad una serie di referenti di alcune importanti realtà di caratura nazionale ed internazionale che relazioneranno, ognuno per le sue competenze, sulle diverse opportunità di sviluppo previste dal progetto e sulle applicazioni concrete, in termini di programmazione urbanistica ed infrastrutturale, che impatteranno sull'intero comprensorio cittadino e metropolitano.

I dettagli del tavolo dedicato al Museo del Mare saranno illustrati doman, prima dell'inizio dei lavori, durante un incontro con la stampa che si terrà alle ore 9.30 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Successivamente il tavolo tecnico-politico si articolerà in cinque sessioni di lavoro, previste per le giornate di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 luglio, durante le quali saranno approfonditi i diversi aspetti legati al progetto.