Raccolta firme per eutanasia legale, il Comune di Reggio nega autorizzazione per piazza

Piazza vietata a Reggio Calabria per la raccolta firme dell’associazione Luca Coscioni per il referendum sull'eutanasia legale.

Il Comune di Reggio Calabria ha infatti negato il permesso per posizionare lo stand in cui raccogliere le firme. All’origine della motivazione, come scrive Marco Cappato, esponente dei Radicali e tesoriere dell'Associazione, ci sarebbero “argomenti antitetici ai dogmi religiosi”.

Cappato ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram la risposta dell’amministrazione alla richiesta di usare gli spazi pubblici per allestire il tavolino.

"Piazza San Giorgio - si legge nella risposta del Comune - solitamente autorizzata con preventivo parere del Parroco non può essere concessa ad associazioni attiviste politicamente o che trattino argomenti antitetici ai dogmi religiosi". "Il 28 luglio - ha tuonato Cappato - andrò in quella piazza a tenere un comizio, autorizzato o meno che sia".