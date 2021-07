Covid in Calabria, in 24 ore 51 nuovi casi. Aumentano i ricoveri

Cinquantuno nuovi positivi in Calabria e nessun decesso nel bollettino di oggi, sabato 17 luglio. Una curva altalenante dunque quella del Covid-19 nella nostra regione, visto che ieri i positivi erano 77 (QUI), con 1.937 tamponi processati. Oggi invece i test effettuati sono 1.711.

È la provincia di Cosenza a registrare più casi con i suoi 21 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+16), Catanzaro (+6), Crotone (+4), Vibo Valentia (+3), altra regione o stato (+1).

Da inizio pandemia si sono ammalati in 69.603, mentre i decessi totali sono stati 1.236. I guariti delle ultime 24 ore sono 53, mentre il totale delle persone che è uscito dall’incubo del Covid-19 è 66.364. Gli attuali positivi sono 2.003 (-2).

Aumentano i ricoveri, seppure di due unità. Nei reparti ordinari si trovano 48 persone (+1) con due nuovi ricoveri a Reggio Calabria e Catanzaro e una dimissione a Cosenza. In terapia intensiva sono ricoverati 4 pazienti, uno in più nel presidio reggino. In isolamento domiciliare si trovano 1.951 persone (-4).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi positivi sono 16, da inizio pandemia si sono ammalati in 23.276. Attualmente i casi attivi sono 202, di cui 12 ricoveri in reparto (+1); uno in terapia intensiva (+1); 189 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 23.074, di cui 22.736 guariti (+10); 338 deceduti.

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalate 23.324 persone, mentre oggi i nuovi positivi sono 21. Attualmente i casi attivi sono 1.526, di cui 25 ricoveri in reparto (-1); uno in terapia intensiva; 1.500 in isolamento domiciliare (-19). I casi chiusi sono 21.978, di cui 21.239 guariti (+41); 559 deceduti.

Nel Catanzarese i casi totali sono 10.272, mentre i casi delle ultime 24 ore sono 6. Attualmente i casi attivi sono 41, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 34 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 10.231, di cui 10.087 guariti; 144 deceduti.

Nel Crotonese da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 6.612, mentre in 24 ore i nuovi positivi sono 4. Attualmente i casi attivi sono 47, di cui 2 ricoveri in reparto; 45 in isolamento domiciliare (+2). I casi chiusi sono 6.565, di cui 6.464 guariti (+2); 101 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 3, mentre da febbraio si sono ammalati in 5.579. Attualmente i casi attivi sono 17, di cui 3 ricoveri in reparto; 14 in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 5.562, di cui 5.470 guariti; 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato oggi si registra un nuovo caso. Attualmente i casi attivi sono 170, di cui un ricovero in reparto e 169 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 360 e sono tutti guariti.

ITALIA. IN 24 PRE 3.121 NUOVI CASI E 13 DECESSI

Sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 13 i decessi registrati nel bollettino di oggi. Da febbraio sono 4.131.585 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 in Italia e sono stati 127.864 i decessi totali. I guariti di oggi sono 2.328, mentre il totale delle persone uscite dall’incubo del Covid-19 è_ 4.112.977. Gli attuali positivi sono in tutto 43.491.

Aumentano sia le degenze ordinarie che quelle delle terapie intensive. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono 1.111 (+23), mentre in terapia intensiva si trovano 162 pazienti (+1).

I tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata sono stati 244.797, ovvero 39.195 in più rispetto a ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 60,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 26,3 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È il Lazio la regione che registra più casi con i suoi 500 nuovi positivi, seguono Lombardia (+438), Sicilia (+431), Veneto (+424), Campania (+207). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 845.529: +438 casi; Veneto 428.171: +424 casi; Campania 426.986: +238 casi; Emilia-Romagna 388.479: +207 casi; Piemonte 363.682: +55 casi; Lazio 348.943: +500 casi; Puglia 254.126: +81 casi; Toscana 245.733: +222 casi; Sicilia 235.092: +431 casi; Friuli-Venezia Giulia 107.242: +30 casi; Marche 104.252: +53 casi; Liguria 103.810: +55 casi; Abruzzo 75.341: +34 casi; P. A. Bolzano 73.489: +34 casi; Calabria 69.603: +51 casi; Sardegna 58.243: +190 casi; Umbria 57.079: +30 casi; P. A. Trento 45.934: +26 casi; Basilicata 27.080: +11 casi; Molise 13.808: +9 casi; Valle d’Aosta 11.710: +2 casi.

(ultimo aggiornamento 17:09)