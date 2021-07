Appiccava incendi lungo la strada: un arresto a Carolei

È stata l’immediata segnalazione di un guidatore, allarmato per il divampare di un incendio, che ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Carolei di individuare un uomo che aveva appiccato diversi incendi lungo la statale 278. Si tratta di un cinquantacinquenne cosentino, tratto in arresto per il reato di incendio boschivo doloso.

Giunti sul posto, i militari hanno rapidamente avvistato il soggetto che si muoveva a piedi, ed era intento ad accendere più fuochi lungo il margine della carreggiata. Piccoli focolai a breve distanza l’uno dall’altro, che si sarebbero rapidamente propagati nella sterpaglia secca, complici le alte temperature.

Dopo un tratto di strada passato a seguire il piromane, questo è stato colto sul fatto mentre stava appiccando un nuovo incendio con l’ausilio di un accendino. A questo punto è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai militari, che nel frattempo avevano allertato i Vigili del Fuoco affinché domassero gli incendi per tempo, evitando una diffusione verso le aree abitate.

L’uomo, giudicato per direttissima, è stato quindi arrestato per incendio boschivo doloso e posto ai domiciliari.