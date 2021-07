Villa San Giovanni, colto da infarto viene salvato dagli agenti

Hanno impedito di far perdere conoscenza ad un uomo colto da un improvviso malore, nell’attesa dell’attivo dei sanitari del 118. È successo nei giorni scorsi a Villa San Giovanni, dove gli agenti delle Volanti del commissariato locale sono prontamente intervenuti a seguito di una chiamata di emergenza.

Giunti sul posto, in Via Briatico, hanno trovato un uomo riverso a terra ed in evidente stato confusionale, privo di forze e con evidenti difficoltà respiratorie.

In attesa dell’arrivo dell'ambulanza, gli agenti hanno fatto in modo di riparare l’uomo dai forti raggi del sole, bagnandolo con acqua fresca e parlando con lui per non farli perdere conoscenza.

Ricoverato d’urgenza presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, si è scoperto che era stato colpito da un principio di infarto. Una volta dimesso, ha voluto raggiungere il commissariato per ringraziare personalmente gli agenti che lo hanno salvato.