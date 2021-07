Taurianova, contrasto allo spaccio: due arresti in poche ore

L’intensificazione dei controlli e delle attività sul territorio da parte del Commissariato di Polizia di Taurianova ha portato all’arresto di due soggetti in flagranza di reato, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo soggetto è stato fermato dopo uno “scambio anomalo” con un altra persona. Operazione che non è sfuggita agli occhi degli agenti, che hanno subito fermato i due giovani nei pressi di Piazza Macrì. Dopo le perquisizioni personali si è passato a quelle domiciliari, e nell’abitazione di uno dei fermati sono stati rinvenuti 3 involucri contenenti complessivamente circa 1,80 grammi di marijuana, assiama a materiale utile al confezionamento. Per tale motivo, il giovane è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari, mentre l’incauto acquirente è stato segnalato in via amministrativa.

Il secondo arresto invece è avvenuto nella notte nei pressi di un frequentato bar, dove, anche in questo caso, ad allertare gli agenti ci sarebbe stata lo scambio, sempre tra due giovani, di una busta sospetta. Immediatamente fermati e perquisiti, uno dei due veniva trovato in possesso di circa 23 grammi di marijuana già divisi e pronti alla vendita, assieme a del denaro contante ed un telefono cellulare, il tutto ben occultato all’interno di un marsupio. Svolta una perquisizione presso la sua residenza, a Polistena, sono stati trovati materiali utili al confezionamento. Anche in tal caso, il giovane – appena ventunenne – è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari, mentre l’acquirente è stato segnalato.