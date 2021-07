Orrori al cimitero di Tropea: chiesto rinvio a giudizio per tre indagati

Il rinvio a giudizio è stato richiesto dalla Procura di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, per Francesco e Salvatore Trecate, di 62 e 38 anni, e Roberto Contartese, di 53 anni, finiti in arresto lo scorso 8 febbraio con l’accusa di aver profanato le tombe e distrutto i cadaveri, a volte non ancora decomposti, per lucrare sulla carenza di posti nel cimitero di Tropea. (QUI)

L’udienza davanti al Gup del Tribunale di Vibo è stata fissata per il 7 ottobre prossimo.