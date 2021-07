Laurea onoraria ad Antonio Megalizzi, il 28enne vittima di un attentato a Strasburgo

Antonio Megalizzi

La laurea magistrale a titolo d'onore in European and International Studies è stata conferita oggi a Trento ad Antonio Megalizzi, lo studente e giornalista di origini calabresi deceduto in seguito alle gravi ferite riportate nell'attentato avvenuto l'11 dicembre 2018 ai mercatini di Natale di Strasburgo.

l reporter lavorava per Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario, ed era arrivato nella cittadina francese la scorsa domenica per seguire l'assemblea plenaria dell'Europarlamento.

"Quella di Antonio per l'Europa "non era semplice curiosità, era il desiderio, l'attitudine, il progetto di comprendere e di far comprendere. La consapevolezza dell'importanza dello spirito critico nel confronto di opinioni" e "questa attitudine era particolarmente riversata nei confronti dell'Unione europea, di questo grande storico processo che è in corso è che sta realizzando in Europa una condizione unica al mondo di pace e collaborazione, di tutela dei diritti e della democrazia, che è la base, l'anima dell'Unione europea". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia.

Presente a Trento anche Luana Moresco, la fidanzata di Antonio, che oggi è presidente della Fondazione che porta il nome del giovane.