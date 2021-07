Anziana muore dopo caduta in ambulanza: tutti assolti gli imputati

Tutti assolti dall’accusa di concorso in omicidio colposo gli imputati coinvolti nel processo scaturito dalla morte di una donna di 89 anni, Caterina Umbrello, avvenuta nel novembre 2014 in seguito ad una caduta in ambulanza.

L’anziana è deceduta 16 giorni dopo l’accaduto (QUI) per le lesioni provocate dalla mancata fissazione della barella non ben agganciata.

I pm avevano chiesto la condanna a un anno e sei mesi per la dottoressa dell’ospedale di Gerocarne, Maria Schiavello, e per l’infermiere Michele Aloe, già prosciolti in sede di udienza preliminare dinnanzi al Gup di Vibo Vincenzo Barracco, e l’autista dell’ambulanza, Vincenzo Santoro.