Acqua irrigua, A2A autorizzata ad aumentare portata. Sculco: “ problemi si risolvono non con la protesta ”

A2A autorizzata dalla Regione Calabria a fornire le quantità d’acqua richieste dal consorzio di bonifica.

È quanto si apprende dalla consigliera regionale Flora Sculco, che precisa “l’Assessore De Caprio ha prontamente attivato il dipartimento che ha autorizzato la A2A ad aumentare la portata dei rilasci dalla diga di Migliarite di mezzo metro cubo al secondo, portando la portata dagli attuali 2,5 mc/sec a 3 mc/sec.”

La “svolta” è arrivata alla fine della conferenza stampa di questa mattina svolta al Consorzio di bonifica e la Sculco precisa “mi sono attivata con l’assessorato regionale all’Ambiente, per dare una immediata risposta alle legittime rivendicazioni dei contadini, degli agricoltori e dell’intero mondo agricolo”.

La stessa consigliera rende noto che “mercoledì si svolgerà la riunione in Cittadella con la A2A per modificare i quantitativi d’acqua previsti da una convenzione ormai vetusta.”

L’onorevole Sculco conclude precisando che “i problemi si risolvono non con la protesta fine a se stessa, ma lavorando insieme per ottenere i risultati per questo territorio”.