Covid. Tornano a salire i contagi in Calabria: in 24 ore 77 nuovi positivi e nessuna vittima

Risale, seppur non vertiginosamente, la curva dei contagi da Coronavirus in Calabria. Nel bollettino di oggi, venerdì 16 luglio, sono 77 i nuovi positivi registrati e, fortunatamente, non si registrano decessi.

Si raddoppiano quindi i positivi rispetto a ieri, quando i casi erano 32 (QUI), ma sono di meno i tamponi effettuati e processati: nelle ultime 24 ore sono stati 1.937 (ieri 1.976).

Relativamente al bollettino di ieri, si precisa che: l'ASP di Cosenza ha spostato dal Totale Casi confermati al setting Altro/Fuori Regione 15 soggetti positivi di cui 8 in isolamento, 5 guariti, 2 deceduti; l'ASP di Vibo Valentia ha spostato dal Totale casi confermati al setting ALTRO/Fuori Regione 2 soggetti positivi in isolamento domiciliare; l'ASP di Crotone ha comunicato 2 soggetti positivi fuori regione e 16 migranti guariti.

Anche oggi è la provincia di Cosenza, con 42 nuovi contagi, a registrare il numero più alto di casi. Seguono Reggio Calabria (+27), Catanzaro (+5), Crotone (+1) e altra regione o stato (+1). Nessun caso invece a Vibo Valentia.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 69.552 e i decessi totali sono stati 1.236. Le persone guarite sono 66.311 (+58), mentre gli attuali positivi sono in tutto 2.005 (+19).

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti Covid della regione si trovano 47 pazienti. In terapia intensiva si trovano invece 3 malati, oggi un nuovo ingresso.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino il totale dei casi ha raggiunto quota 23.260 , mentre i positivi delle ultime 24 ore sono 27. Attualmente i casi attivi sono 196, di cui 11 ricoveri in reparto (+2); 185 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 23064: 22726 guariti, 338 deceduti.

Nel Cosentino, dove si registrano 42 contagi, da febbraio 2020 si sono ammalati in 23.303. Attualmente i casi attivi sono 1546: 26 in reparto (-2), 1 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono21757, di cui 21198 guariti, 559 deceduti.

Nel Catanzarese dove i nuovi positivi sono 5, i casi totali sono stati10.266. Attualmente i casi attivi sono 35, di cui 4 ricoveri in reparto (+3); 2 in terapia intensiva; 29 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10231, di cui 10.087 guariti, 144 deceduti.

Nel Crotonese i casi totali sono stati 6.608, oggi un solo positivo. Attualmente i casi attivi sono 45, di cui 2 ricoveri in reparto; 43 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono, di cui 6.563: 6462 guariti, 101 deceduti.

Nel Vibonese, unica provincia calabrese a non registrare nuovi casi, il totale dei casi di Covid è stato: 5.576. Attualmente i casi attivi sono 14, di cui 3 ricoveri in reparto (-1); 11 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 5562:5470 guariti, 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 539 e si trovano in isolamento domiciliare.