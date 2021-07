Arrestato 50enne di San Vincenzo La Costa: curava una coltivazione di marijuana

Un duro colpo è stato inferto al “mercato” dello spaccio di stupefacenti dai Carabinieri della Compagnia di Rende che, con il supporto dei militari dello Squadrone Cacciatori “Calabria”, sono riusciti ad individuare a San Vincenzo La Costa una coltivazione di marijuana, ubicata in mezzo ad altre destinate alla coltura di ortaggi, e ad arrestare il presunto responsabile.

Al termine di un prolungato servizio di osservazione notturno svolto in condizioni “estreme” e in un ambiente rurale come quello delle campagne della catena costiera, i militari hanno fatto scattare il blitz alle prime ore del mattino, beccando sul posto un 50enne.

In particolare, nel corso dell’operazione, i carabinieri sono riusciti a rinvenire oltre 50 piante di canapa indiana seminate in un terreno di proprietà dell’uomo. Grazie all’infallibile fiuto di “Black”, il pastore tedesco in servizio presso il Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Vibo Valentia, all’interno di un casolare sono stati inoltre rivenuti oltre 3 kg marijuana già pronta per lo spaccio e suddivisa in diversi sacchi, nonché 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e 5.000 euro in banconote di diverso taglio.

Le piante, lo stupefacente e tutti i materiali utili rinvenuti sono stati sequestrati. L’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza è stato sottoposto agli arresti domiciliari.