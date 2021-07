Balneazione: quattro punti non conformi a Corigliano-Rossano

Sono quattro i punti non conformi a Corigliano-Rossano. Almeno è quanto emerge dai risultati delle analisi effettuate dai tecnici Arpacal lo scorso 14 luglio.

Così nei punti “100 mt dx Fiume Trionto”, “100 mt dx Torrente Coserie”, “Camping Pitagora”, “Sbocco F.sco Frascone” sono stati trovati valori di enterococchi intestinali superiori alla norma.

Per questo motivo l’Arpacal ha comunicato il risultato al Comune, alla Regione e al Ministero della salute. Ora spetta all’amministrazione comunale comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.