Pallagorio, per il Festival “Lule Lule Mace Mace” concerti di Piero Pelù e Noemi

È tutto pronto a Pallagorio dove sta per partire il Festival “Lule Lule Mace Mace”, che in arbëreshë significa “fiori in abbondanza”. La kermesse, che si svolgerà ad agosto, porterà in piazza Piero Pelù e Noemi. Il cartellone estivo è stato promosso dall’amministrazione comunale guidata da Umberto Lorecchio e la collaborazione con la Esse Emme Musica.

Tra le iniziative previste dall’undicesima edizione del Festival finanziato dalla Regione Calabria, dipartimento Istruzione e Cultura, Settore Cultura e minoranze linguistiche, due saranno i momenti di musica che si svolgeranno l’11 agosto e il 13 agosto. I due concerti si terranno al campo sportivo di Pallagorio, con inizio alle 21.30.

Per Piero Pelù si tratta di una data del tour “Gigante live” che segna il ritorno alla musica dal vivo del rocker toscano, dopo lo stop dovuto alla pandemia globale. Insieme a Pelù, sul palco ci saranno Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandabardò) per chitarra e cori, Luca “Luc Mitraglia” Martelli, per batteria, sequenze e cori, Dado “Black Dado” Neri per basso, bassochitarra e cori, Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

Per quanto riguarda il concerto di Noemi, la data rientra nel “Metamorfosi summer tour” che prende il nome dal singolo “Metamorfosi” che, insieme a “Glicine” – il brano sanremese -, ha segnato un lavoro di ricerca della stessa cantante romana, confermato dall’ultimo singolo “Makumba” realizzato in duetto con Carl Brave.