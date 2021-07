Serie B. “Salta” il Chievo: Cosenza spera, pronta a presentare documentazione

È pronta a depositare la documentazione necessaria per la riammissione nel Campionato di serie B la società Cosenza calcio. Dopo la notizia che il ricorso del Chievo per l'iscrizione in Serie B èstato respinto dal Consiglio Federale, la società ha fatto sapere di essere pronta per la riammissione nella stagione 2021/2022 comprensiva della fideiussione di 800.000 euro.

Così dopo la bocciatura dell’iscrizione del Chievo si è di fatto liberato un posto che potrebbe essere occupato con tutta probabilità dal Cosenza. La squadra calabrese è infatti la prima nella graduatoria delle squadre riammissibili in cadetteria, ma dovrà presentare la documentazione necessaria con tanto di fideiussione entro il 19 luglio.

Visti anche i tempi del Collegio di Garanzia del Coni, che dovrebbe decidere sull’eventuale ricorso dei veneti entro il 27 luglio, ai sorteggi del calendario della Serie B (programmata il 24 luglio) potrebbe esserci una X al posto della ventesima squadra partecipante al torneo.