Tamponamento sull’A21, camionista catanzarese morto in un incidente vicino Brescia

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’A21 nel bresciano, tra i caselli di Manerbio e Potevico.

Un autotrasportatore di 47 anni, Domenico Schinello, originario di Catanzaro ma residente a Calcinate, in provincia di Bergamo, è morto nel sinistro.

Per cause in corso di accertamento, il Tir condotto dall’uomo ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante che lo precedeva e che, a sua volta, ha terminato la sua corsa contro un’autovettura.

Schinello è deceduto sul colpo, schiacciato nella cabina del camion, mentre sono rimasti feriti l’altro camionista di 34 anni e una coppia di 49 e 51 anni.

Il corpo del 47enne è stato recuperato dai vigili del fuoco. La polizia stradale ha avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente.