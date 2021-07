Ancora un incendio in Calabria e ancora una volta a bordo strada. È successo sulla statale 106 in direzione Taranto nei pressi di Roseto Capo Spulico.

Il traffico al momento è stato deviato sulla viabilità locale. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme, le forze dell’ordine e le squadre Anas per gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.