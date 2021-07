Lao river camp accoglie Educamp, progetto dell’omnicomprensivo di Mormanno

Il Lao River Camp accoglie Educamp, il progetto dell'istituto omnicomprensivo di Mormanno. L’area attrezzata in contrada Campicello sarà invasa dai bambini della scuola primaria di Laino. Attività in acqua, educazione alimentare, conoscenza e scoperta del territorio con le guide della Lao Rafting

Scoperta del territorio, attività motoria, sana alimentazione, conoscenza delle bellezze naturalistiche del Pollino e soprattutto acqua, quella del fiume Lao, ad ospitare i primi approcci con la navigazione su gommone. Tutto con il gioco ma nulla solo per gioco, come diceva un adagio di Baden Powell. E' la proposta coinvolgente e ricca di stimoli che la Lao Rafting sta offrendo in questi giorni ai bambini della scuola primaria di Laino Borgo e Laino Castello, studenti dell'istituto Omnicomprensivo di Mormanno, che ha promosso il Piano Estate grazie alla intrapresa del dirigente scolastico Patrizia Barbarello.

“Credo molto che le scuole, soprattutto nel nostro territorio e alla luce di quanto abbiamo vissuto in questo anno pandemico, debbano restare aperte anche d'estate ed offrire tate opportunità educative ai nostri bambini”. Con questa volontà è nato il piano estate che oltre a quella di Laino, proporrà fino al 6 agosto, altre attività come il Music Summer Camp per i bambini dell'infanzia e della scuola primaria, il progetto "Una radio da favola" e una esperienza di eco sostenibilità ed educazione ai beni culturali e all'ambiente per gli alunni Papasidero e Mormanno.

EduCamp, organizzato con il patrocinio dei comuni di Laino Borgo e Laino Castello, sta invece coinvolgendo i bambini in esperienze di contatto e scoperta del territorio, ma anche educazione all’immagine e alla composizione artistica con lavori - realizzati attraverso l’utilizzo di materiali e colori naturali - che saranno esposti al termine dell’esperienza in una piccola mostra.

“Abbiamo dato seguito ad un progetto che potesse rispondere alle esigenze dei ragazzi che hanno vissuto un anno particolare dovuto a tutta una serie di privazioni a causa del Covid - spiega Andrea D'Onofrio della Lao Rafting - e abbiamo strutturato una proposta che potesse regalare ai più piccoli il contatto diretto con l'acqua, l'esplorazione del mondo naturale e tanti momenti di socialità”.

“E' un bene che i ragazzi socializzino e ammirino questa natura straordinaria che ci circonda - ha affermato Gaetano Palermo - L'area attrezzata che abbiamo realizzato è un punto importante per la traversata delle gole del Lao che sta avendo grande sviluppo a livello turistico». Gli ha fatto eco Mariangelina Russo: «i ragazzi devono vivere l'ambiente, conoscere i luoghi che fanno parte del loro territorio, fare sport e gustare sana alimentazione per crescere in maniera sana e consapevole. Devono essere abituati sin da piccoli a vivere in maniera più naturale apprezzando tutto ciò che hanno attorno”.