Marine Park Village, cinque condanne e un’assoluzione

Cinque condanne e un’assoluzione per il procedimento scaturito dall’inchiesta sul Marine Park Village (QUI). Il Tribunale di Crotone ha accolto le richieste avanzate dai pm e ha condannato a due anni e 6 mesi di reclusione Elisabetta Dominijanni, dirigente del settore Urbanistica del Comune, e Gaetano Stabile, responsabile del procedimento.

Un anno e sei mesi per gli imprenditori Armando Scalise e Salvatore Scalise e per il progettista Gioacchino Buonaccorsi. È stato invece assolto Mario Pagano, ex soprintendente archeologico e paesaggistico per le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza.

Sono stati inoltre disposti la confisca dei terreni e delle opere, il risarcimento in favore della costituita parte civile Comune. Il parco, realizzato in località Scifo in piena Area marina protetta a Capo Rizzuto, è finito sotto sequestro della Procura per tre volte.