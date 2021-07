Sovrappeso e obesità in aumento in Italia: come cambiare le proprie abitudini alimentari

Fra i problemi di salute più diffusi nel nostro Paese si trova, purtroppo, l’obesità. Si tratta di una condizione molto pericolosa per la salute di chi ne soffre, per via delle gravi complicazioni che può portare non solo a livello articolare, ma anche cardiaco. Ecco perché oggi approfondiremo come migliorare questa situazione, attraverso l’impostazione di nuove abitudini alimentari più sane ed equilibrate.

Alcune considerazioni utili sull’obesità

Essere in sovrappeso vuol dire andare incontro ad una serie di problematiche gravi. Per prima cosa si mettono sotto sforzo le articolazioni delle ginocchia, dato che sono costrette a tollerare un peso di molto superiore alla norma.

In secondo luogo, ne risentono la salute del cuore, la circolazione, la respirazione e in linee generali tutti i “meccanismi” che consentono al nostro corpo di funzionare correttamente. In altri termini, si abbassano le aspettative di vita, e soprattutto non si riesce a condurne una di qualità. Per combattere l’eccessivo aumento di peso, e per prendere consapevolezza del fatto che c’è un problema da risolvere, conviene fare quanto segue: monitorare il proprio peso e capire quanti chili perdere, affidandosi anche ad alcuni servizi che permettono di calcolare l’indice di massa corporea, così da avere più chiaro lo stato del soggetto in base a specifici valori, quali età, peso e altezza. Naturalmente il primo intervento deve sempre riguardare la modifica delle proprie abitudini a tavola: stop al cibo spazzatura, sì ad una dieta equilibrata e bilanciata. Una dieta che deve essere il frutto dello studio di un nutrizionista esperto, dato che il fai da te può addirittura peggiorare la situazione, creando degli scompensi alimentari molto pericolosi.

Infine, oltre alla dieta è necessario rimettere in moto l’organismo, ovviamente procedendo per gradi; si può iniziare, ad esempio, con delle passeggiate. Una volta che il corpo avrà smaltito i primi chili, sarà possibile dedicarsi ad attività via via più impegnative, affidandosi magari ad un personal trainer.

Una panoramica generale sull’obesità in Italia

Per rendersi conto del problema, conviene partire come sempre dai dati, che rappresentano la realtà dei fatti. Stando alle analisi di settore, nella Penisola sono 23 milioni le persone in sovrappeso , e 1 su 4 ha meno di 17 anni. Un problema, dunque, che colpisce solo gli adulti, ma anche i minorenni, e probabilmente, questa, è la considerazione più negativa.

Tra le cause dell’aumento dell’obesità in Italia, vi è il notevole cambiamento delle abitudini alimentari verificatosi negli ultimi decenni, oltre alla sedentarietà e alla mancanza di tempo per allenarsi e per mantenersi in forma. Questi ultimi fattori, però, non sono il punto nevralgico della problematica, in quanto tutto ha inizio a tavola; bisogna partire dalla scelta di cibi sani, da consumare in porzioni equilibrate, adatte al proprio corpo.