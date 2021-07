Bitcoin e criptovalute: il degno palcoscenico per un eccellente trading

Da più parti, viene ad essere evidenziato come la domanda internazionale di asset non vulnerabili ai rischi delle istituzioni finanziarie, sia in forte aumento. Tutto ciò, non fa altro che evidenziare come Bitcoin e criptovalute, siano il degno palcoscenico per un eccellente trading. Perciò, dato il crescente interesse per Bitcoin e le altre criptovalute, nel mondo finanziario e non solo, si stanno sempre più allestendo conferenze e tavoli al fine di poter andare a gestire questo eccezionale fenomeno.

Di certo, il fatto che i grandi investitori, comprese le banche, stiano guardando ai Bitcoin e alle altre criptovalute come una alternativa alla diversificazione del portafoglio, ha impresso una forte accelerazione. A tal proposito, è interessante osservare che, seppure, sostanzialmente, Bitcoin sia stato progettato per essere un mezzo di pagamento, quasi tutti coloro che lo acquistano lo fanno per scopi di investimento. In altre parole, l’attrazione nei confronti di Bitcoin e criptovalute, riflette la crescente domanda internazionale di asset non vulnerabili ai rischi delle istituzioni finanziarie, le quali gestiscono la maggior parte delle risorse nei fondi di investimento.

Questo sviluppo si è verificato in poco tempo, sulla scia dell’apprezzamento manifestato, anche, nei primi mesi del 2021. Secondo varie stime, il crescente interesse degli investitori istituzionali per l’asset, dovrebbe limitare la volatilità del Bitcoin, la quale, inoltre, dovrebbe diminuire man mano che le autorità di diversi paesi si muovono per creare una regolamentazione per le criptovalute.

Una volta considerato come un biglietto della lotteria, Bitcoin e le altre criptovalute si sono cementati come asset legittimi nei portafogli di trading. In effetti, questa rivoluzione digitale, può essere paragonata alla corsa all'oro del XIX secolo, con valori alle stelle a causa del crescente interesse globale.

Ma, cosa sono le criptovalute e come si può partecipare a questo boom tecnologico senza avere esperienza? Bitcoin Profit , senza dubbio, è un caposaldo.

Bitcoin, è una forma di valuta digitale , creata e detenuta elettronicamente. A differenza delle valute fisiche tradizionali come dollari o euro, i Bitcoin non vengono stampati. Infatti, sono prodotti da persone che operano su computer di tutto il mondo e che utilizzano software per andare a risolvere problemi matematici. Un'altra differenza significativa tra criptovalute e denaro in formato fisico, sono le banche. La missione di una banca centrale è stabilizzare la moneta. Tuttavia, non esiste una Bitcoin Bank, proprio perché Bitcoin è quasi come una banca stessa.

Ciò che esiste, è un libro indipendente di liquidazioni che fornisce informazioni sullo stato di proprietà di tutti i suoi utenti e sulla cronologia delle transazioni tra di loro. C’è, poi, una quantità ristretta di Bitcoin, che limita anche il ruolo dell’istituto di vigilanza. Mentre le banche centrali possono stampare più denaro, esiste, dunque, una quantità limitata di Bitcoin. Nel 2140, ci saranno 21.000.000 di Bitcoin in circolazione.

Quindi si può dire che, come l'oro, vi è una quantità finita di Bitcoin. Inoltre, la quantità di Bitcoin che entrano in circolazione come ricompensa per i minatori diminuisce in modo predeterminato. Per ogni 210.000 blocchi, ovvero circa 4 anni, il premio per i minatori diminuisce della metà. Ma, la vera e forma di autentica rivoluzione presentata da criptovalute e Bitcoin è data dalla forma di crittografia espressa dalla tecnologia blockchain. Immaginiamo questa tecnologia con una torre di blocchi.

La torre simboleggia lo stato attuale degli account di criptovaluta, chi ne ha quanti, visti da tutti gli utenti Bitcoin. Ogni nuovo riquadro contiene informazioni su tutte le nuove transazioni che modificheranno lo stato corrente dei conti. Affinché si adatti alla torre, un nuovo blocco deve essere crittografato e associato correttamente. Quando ciò accade, è collegato a quella torre e, di conseguenza, completerà nuove transazioni. In conclusione, tutto ciò consente che Bitcoin e criptovalute possano essere trasferiti tra gli utenti.