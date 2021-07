Roghi a Lamezia, Furgiuele: “smantellare Scordovillo subito”

“Lamezia non può più permettersi il lusso delle parole intorno alla grave problematica del campo di Scordovillo”. A dichiaralo è Domenico Furgiuele, Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier, che dopo il vasto incendio registratosi ieri (QUI) ha chiamato il presidente Spirlì per chiedere “supporto per attivare da subito il ministro dell'interno Lamorgese”.

“Andremo a chiedere lo sgombero di quella enclave di illegalità”, chiosa Furgiuele, per poi precisare: “Lo faremo incantenandoci, se sarà necessario, ai ministeri competenti. Basta con questa vergogna. Basta pauperismo ipocrita.”

“Coloro i quali appiccano roghi di quel genere sono delinquenti consapevoli di poterlo fare – conclude il parlamentare - perché tanto nessuno oserà snidarli da quel campo fuori dalla legalità. Per questo ci batteremo per lo smantellamento di quella vergogna. Da subito!”