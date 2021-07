Emergenza rifiuti, De Magistris attacca Spirlì: “situazione drammatica, Regione ha totalmente fallito”

Luigi De Magistris

“In Calabria purtroppo la situazione dei rifiuti è sempre più drammatica per responsabilità evidenti della Regione Calabria a guida Spirlì il quale, per far fronte all’emergenza, risponde con la solita ricetta: la discarica.” A dichiararlo è il candidato Presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris, che in merito all’ordinanza firmata ieri dall’attuale presidente f.f. della Regione (QUI) aggiunge: “Individua ora Crotone come luogo in cui sversare montagne di rifiuti, in un’area urbana che invece di essere bonificata viene utilizzata dalla politica come luogo in cui scaricare rifiuti di ogni genere. La politica che ha governato questa regione, tanto di centro destra quanto di centro sinistra, ha totalmente fallito sui rifiuti.”

“Per le discariche la nostra risposta è quella delle bonifiche e la soluzione dell’emergenza rifiuti è nel nostro programma”, conclude De Magistris.