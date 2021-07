Cassano allo Ionio. Regione finanzia 300 mila euro per completamento corso Cavour

Cassano allo Ionio

Trecentomila euro. A tanto ammonta il finanziamento che la Regione Calabria assicurerà al Comune di Cassano allo Ionio per consentire il completamento dei lavori di ammodernamento dello storico corso Cavour.

Ne danno notizia i consiglieri comunali di minoranza Savina Azzolino, Fabio Civale, Sofia Maimone, Stefano Pesce, Giuseppe Praino.

«Con decreto pubblicato in questi giorni – dicono i 5 consiglieri – la Regione ha pubblicato gli elenchi dei Comuni destinatari delle risorse messe a bando lo scorso Dicembre, con le risorse derivanti dalla legge regionale sul finanziamento delle opere pubbliche. In graduatoria figura anche Cassano: alla nostra città andranno 300.000 euro, fondamentali per salvaguardare e restituire a vita nuova una delle principali arterie del centro storico, sin qui solo parzialmente recuperata negli ultimi lustri, grazie ad una strategia avviata ai tempi della sindacatura Gallo».

«Corso Cavour - aggiungono i consiglieri di opposizione- è da sempre al centro delle politiche di sviluppo del centro storico cassanese, anche grazie alla meritoria attività di associazioni che, come “La streata majstra” e tante altre, si battono per favorire la riqualificazione del borgo antico. Dalla positiva sinergia tra Comune e Regione, che abbiamo sempre favorito ogni qualvolta si è trattato di assicurare risultati fondamentali per lo sviluppo del territorio, scaturisce ora un prezioso successo: ringraziamo il presidente della giunta regionale, Nino Spirlì, e gli assessori regionali Domenica Catalfamo e Gianluca Gallo, per l’attenzione riservata una volta ancora al nostro territorio, in termini di programmazione e finanziamento».